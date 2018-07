Luis Fabiano pede paciência e prevê estreia pelo Vasco em 'duas ou três semanas'

Luis Fabiano foi apresentado durante a última semana como reforço do Vasco para a temporada 2017 e o presidente do clube Eurico Miranda prometeu que o jogador levaria muitas alegrias à torcida. O jogador, entretanto, ainda pede paciência e tempo para aprimorar o seu condicionamento físico antes de estrear com a camisa vascaína. Ele chegou a ter a sua estreia cogitada no clássico do último sábado contra o Flamengo, mas isso acabou não ocorrendo.

"Desde que eu cheguei, estou me sentindo em casa. Peço um pouquinho de paciência porque eu já não sou mais um garoto que entra sem se preparar. (Preciso) Dar conta do recado, com toda a expectativa gerada, a responsabilidade e pressão que vai ter", comentou o centroavante em entrevista à TV Globo exibida neste domingo.

Aos 36 anos, Luis Fabiano deixou o Tianjin Quanjian, da China, para assinar com o Vasco. "Pretendo em duas ou três semanas já estar apto a entrar em campo. Lógico que vai faltar um pouco de ritmo, que a gente vai adquirindo ao longo dos jogos", acrescentou.

Terceiro maior artilheiro na história do São Paulo, com 212 gols, o atacante tem 399 na carreira. Portanto, Luis Fabiano chegará à marca de 400 gols na primeira vez que balançar as redes com a camisa do Vasco.

"Poucos atacantes chegaram a 400 gols na carreira, eu creio. Fazer 400 vestindo a camisa de um grande clube como o Vasco, primeira vez jogando num time do Rio, vai ser muito gratificante", previu.