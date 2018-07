Lesionado, Luis Fabiano pede para não receber salário no Vasco

Sem jogar desde o dia 20 de agosto, Luis Fabiano avisou à diretoria do Vasco que não quer receber salário enquanto não tiver condições de voltar a campo. Segundo o site Globoesporte.com, os diretores do clube estão analisando a proposta do jogador. O atacante de 36 anos passou por uma artroscopia no joelho direito e depois foi constatada uma contratura miofascial na perna direita.

Liberado pelo departamento médico do Vasco, o jogador ficará em São Paulo para fazer tratamento por até duas semanas. Depois, deve ser liberado para fazer os trabalhos de preparação física. Ainda não há previsão de quando Luis Fabiano será liberador para voltar a jogar

Luis Fabiano recebe cerca de R$ 150 mil fixos por mês e mais uma parte variável por produtividade, de acordo com metas estipuladas pela diretoria. O contrato do jogador com o Vasco vai até o fim de 2018.

O atacante defendeu o Vasco em 19 vezes desde o início do ano e marcou seis gols até agora. A última vez que balançou as redes foi há mais de quatro meses, no dia 10 de junho.

Oitavo colocado do Campeonato Brasileiro com 39 pontos, o Vasco briga por vaga na Libertadores. Na quarta-feira, a equipe enfrenta o lanterna Atlético Goianiense fora de casa. O jogo foi transferido do estádio Olímpico Pedro Ludovico para o Serra Dourada por causa dos Jogos Universitários Brasileiro, que serão disputados em Goiânia.