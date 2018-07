Luis Fabiano pode finalmente ganhar sequência no São Paulo

Desde que se recuperou de dois estiramentos musculares, Luis Fabiano vem perseguindo a titularidade e deve finalmente estar perto de alcançar o objetivo. Principal destaque do São Paulo na vitória sobre o Vitória, ele ganhou elogios de Muricy Ramalho e, enfim, pode conquistar a sequência tão sonhada.

O treinador ressaltou principalmente a vontade mostrada em Salvador. “Ele brigou muito, brigou sem a bola. O Luis jogou bem e agora a gente vai ver se mexe no time”, disse Muricy.

Destaque da equipe no primeiro semestre, o artilheiro sofreu a primeira lesão no amistoso contra o Orlando City, em junho. Em sua ausência, Alan Kardec foi contratado e conseguiu se entrosar com Pato. A dupla ganhou espaço e não deu chance a Luis Fabiano.

Com a contratura de Pato, Luis Fabiano começou a ser reaproveitado e, aos poucos, foi mostrando que poderia ser útil. Apesar do longo período que ficou sem jogar, ele ainda é o principal artilheiro do time na temporada com 18 gols.

"Ano passado eu não estava bem fisicamente. Neste eu estava bem, mas infelizmente me machuquei. Estou voltando à forma ideal e quando a gente está em forma pode ajudar mais", disse o atacante logo após a partida em Salvador.

Como Pato ainda não deve ter condições de jogo amanhã, contra o Inter, Luis Fabiano deve ganhar nova chance para terminar o ano por cima.