Luis Fabiano desfalca o São Paulo por um mês por lesão no joelho

O atacante Luis Fabiano será desfalque do São Paulo entre três e quatro semanas por causa de uma lesão no joelho direito. A ressonância magnética realizada na manhã desta sexta-feira revelou um estiramento no ligamento colateral medial. Luis Fabiano foi substituído no intervalo da derrota do São Paulo para o Ceará por 2 a 1, no Morumbi, pela Copa do Brasil, pelo colombiano Wilder Guisao.

Em um mês, o camisa nove deverá perder nove jogos, a começar pela partida de volta da Copa do Brasil, contra o Ceará, na próxima quarta-feira. Além disso, serão oito jogos no Campeonato Brasileiro: Flamengo (23/8), Ponte Preta (29/8), Joinville (2/9), Internacional (5/9), Santos (8/9), Grêmio (13/9), Chapecoense (17/9) e Avaí (20/9).

A contusão de Luis Fabiano traz um problema sério para o técnico Juan Carlos Osorio na hora da escalação da equipe. Sem o camisa 9, Osorio tem apenas dois jogadores para exercer a função de referência na área: Alexandre Pato, que vive boa fase jogando aberto pelo lado esquerdo, e João Paulo, que ainda não teve muitas oportunidades.