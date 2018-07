Luis Fabiano pode ser poupado na Sul-Americana

SÃO PAULO - Com uma rodada quase perfeita pelo Campeonato Brasileiro, quando venceu o Sport fora de casa e contou com tropeço do Vasco para abrir vantagem no G-4 – sete pontos de diferença para o Internacional, o quinto colocado –, agora o São Paulo volta a mira para a Copa Sul-Americana. Na quarta-feira, o adversário será a Universidad de Chile, atual campeão da competição e tido como uma das potências do continente. Mas o técnico Ney Franco ainda não sabe se poderá contar com o atacante Luis Fabiano para o confronto em Santiago.

“Se percebermos que ele não tem condições de jogo para quarta-feira, a gente vai segurá-lo para o confronto com o Fluminense. Se ele se mostrar confiante, vamos usá-lo”, diz.

O artilheiro do São Paulo admite que não está 100% e que só entrou em campo para enfrentar o Sport porque a partida era muito importante para as pretensões do clube no Brasileirão. Agora, ele vai esperar para ver como seu corpo se recupera do esforço em Recife. “Eu estou à disposição, mas sinceramente ainda não é o ideal. Venho de um pequeno edema e por causa da importância do jogo eu me coloquei à disposição. Para quarta vamos ver. Gostaria de chegar bem contra o Fluminense, que para mim é uma final”, ponderou Luis Fabiano.

O jogador festeja o bom momento da equipe e não se incomoda com o fato de não ter marcado gols na última partida. Em vez de provar o faro de artilheiro, ele acabou sendo o garçom do time, com dois passes para gols. “Na medida do possível eu tento ajudar. Acho que o time está de parabéns pela atuação que teve, pois apesar de ter começado perdendo atuamos com tranquilidade e tocamos a bola.”

Mesmo com a boa vantagem no G-4 do Brasileirão, ele pede para que os companheiros mantenham os pés no chão. “Não ganhamos nada ainda, tem muita coisa para acontecer.”

SEM PRIORIZAR

Ney Franco lembra que a missão do São Paulo neste momento da temporada é garantir a vaga na próxima edição da Libertadores, de preferência diretamente para a fase de grupos. Para isso, teria de ser campeão da Copa Sul-Americana ou ficar entre os dois melhores no Brasileirão. Desta forma, não vai priorizar nenhuma das competições e pretende sempre colocar em campo sua força máxima.

A partida diante do time chileno é importante, ainda mais por ser em Santiago, e ele espera voltar para o Brasil com um bom resultado. E no domingo terá o líder Fluminense pela frente. “O grande objetivo a partir deste momento é tentar um segundo lugar no Brasileiro para fugir da pré-Libertadores. Não podemos nos acomodar com a vantagem no G-4”, explica.

Nesta segunda a equipe volta aos treinamentos e o treinador já vai preparar o time para a viagem ao Chile. Depois, na volta, pensará no Fluminense. “Acho que teremos todos os jogadores disponíveis para essa partida importante.” Após o jogo no Morumbi, o São Paulo terá pela frente o Grêmio, no Olímpico, em confronto que vale uma posição melhor no topo.