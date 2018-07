Luis Fabiano pode ser suspenso por até seis partidas nesta sexta

Longe dos gramados por causa de uma lesão no joelho direito, o atacante Luis Fabiano pode ser novamente suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O atacante do São Paulo e o meia Carlos Alberto, do Figueirense, serão julgados pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD nesta sexta-feira pela troca de tapas na partida do dia 12 de agosto, em Florianópolis.

Luis Fabiano afirmou que o episódio foi só uma brincadeira de velhos amigos, mas o tribunal não aceitou a explicação. O juiz Anderson Daronco não advertiu os jogadores nem registrou o fato na súmula.

Os dois atletas foram denunciados no artigo 258 (assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e podem pegar uma punição que varia de um a seis jogos. O atacante do São Paulo, no entanto, é reincidente - ele foi suspenso por duas partidas pela expulsão no jogo contra o Sport.

O zagueiro Luiz Eduardo, expulso na mesma partida, será julgado também nesta sexta-feira. Ele foi denunciado no artigo 250 (praticar ato desleal ou hostil durante a partida) cuja pena pode chegar a três partidas.