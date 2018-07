Luis Fabiano prevê ambiente melhor em outro clube ano que vem

Os dois titulares do ataque do São Paulo na vitória sobre o Sport, neste sábado, já falam em tom de despedida no Morumbi. Os contratos de Alexandre Pato, por empréstimo, e Luis Fabiano se encerram no fim do ano e será muito difícil o clube mantê-los no elenco para a próxima temporada.

O próprio Luis Fabiano, autor do segundo gol contra o Sport, reconheceu que vai tentar fazer a alegria da torcida de outro time e criticou o ambiente no São Paulo. "Tenho muita coisa ainda, pelo que vejo dos outros times, tenho muita lenha para queimar. O importante é ter momentos melhores, ambiente bom, apoio, motivação extra, isso faz diferença. Ano que vem vou estar muito melhor que agora", avisou.

Na temporada, ele sofreu críticas da torcida e teve de conviver com uma crise política no clube, que culminou inclusive na renúncia do presidente Carlos Miguel Aidar. Quando fez o gol contra o Sport, fez questão de cumprimentar Pato pelo belo passe. "Às vezes, a gente tem várias oportunidades, mas não consegue fazer o gol. Outras vezes aparece uma e você faz. Estou aqui para isso, mas queria dividir o mérito com o Pato, pela grande jogada que ele fez", explicou.

Seu companheiro de ataque também fez uma boa partida. Teve boa movimentação, mandou uma bola no travessão e deu o passe para o gol de Luis Fabiano. Só que a situação contratual de Pato é um pouco diferente. Seus direitos pertencem ao Corinthians e o São Paulo não tem dinheiro para comprá-lo do rival. De qualquer forma, Pato prefere não falar sobre a possível transferência para o futebol europeu no final do ano. "Faltam cinco jogos para mim, deixa eu pensar nisso primeiro", avisou.