Luis Fabiano quer mais jogos e menos cartões no São Paulo em 2013

SÃO PAULO - Mesmo marcando 31 gols, Luis Fabiano terminou 2012 em baixa após ser expulso infantilmente aos 13 minutos do primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. Com a nova temporada prestes a começar, o atacante quer apagar a má impressão e espera contar com a pontaria afiada para manter o São Paulo na rota dos títulos.

Não que o explosivo artilheiro vá mudar de temperamento e virar um jogador de sangue frio, mas ele mesmo reconhece que é possível ter uma rotina mais tranquila. "Bonzinho, jamais (risos). Mas tenho que melhorar, isso eu sei. Não posso dizer que não vou ser expulso ou levar cartões, mas vou tentar melhorar. Já joguei Copa do Mundo e não fui expulso, mas aqui é diferente. É tanta vontade de ganhar, tanto amor, que extrapolo", disse.

Se conseguir repetir os números do ano passado, dificilmente a torcida poderá reclamar. Foram 31 gols em 44 jogos, média de 0,7, a melhor de sua carreira no Morumbi. A performance o colocou como sétimo maior artilheiro da história do clube (156 gols).

Os números poderiam ser maiores, mas uma série de lesões o tiraram de combate por diversas rodadas. O jogador espera conseguir se livrar dos muitos problemas musculares e conseguir uma sequência maior na equipe.

"Espero participar de mais jogos, ter menos lesões. Eu me encontro muito bem, até agora não tive nenhum susto. Espero frequentar mais o Morumbi para fazer mais gols. Quero jogar mais, fazer mais gols e conquistar mais títulos".

SEM AÇÃO

Os jogadores fizeram apenas uma atividade física no Reffis e não foram a campo no CT de Cotia nesta quinta-feira. Cortez, com dores na coxa direita, continua sendo observado pela comissão técnica para saber se poderá jogar na estreia do Paulista contra o Mirassol, neste sábado. Caso seja vetado, Carleto fica com a vaga.