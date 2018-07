Luis Fabiano recebe alta, mas desfalca São Paulo contra o Palmeiras

Luis Fabiano passou a noite no hospital, onde foi observado pelos médicos e foi submetido a exames. Minutos depois de marcar o último gol da vitória o atacante caiu no gramado e foi retirado de maca. Como sentia dores e dificuldade para respirar, foi levado de ambulância ao hospital. O time chegou a jogar os últimos minutos com um a menos, pois já havia feito as três substituições.

De acordo com o clube, o atacante vai retomar as atividades com o restante do elenco, mas ainda não tem prazo para voltar os gramados. É certo que Luis Fabiano será desfalque para o confronto com o Palmeiras, no próximo domingo, em confronto direito por vaga no G4 do Campeonato Brasileiro.

A ausência dele faz o técnico Juan Carlos Osorio ter problemas para montar o setor ofensivo. Luis Fabiano é uma das poucas opções do elenco para atuar como atacante centralizado. O substituto dele, o garoto João Paulo, não teve boa atuação contra o Avaí e, embora Alan Kardec tenha voltado a treinar nesta semana, ainda não deverá ter condições físicas ideais, já que não atua desde março.