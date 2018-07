Luis Fabiano recebe sondagens e deve deixar o São Paulo para 2016

O atacante Luis Fabiano ainda não foi procurado pelo São Paulo para renovar contrato e já começou a receber sondagens para possíveis destinos na próxima temporada. Clubes do exterior e também do Brasil procuraram o jogador e tendência é a saída dele ao fim do vínculo com o time do Morumbi, em dezembro deste ano.

Um dos interessados é o Tianjin Songjiang, time da segunda divisão da China que é dirigido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. O atacante sabe das sondagens, porém só deve analisar as propostas ao fim da temporada. Restam cinco jogos para o clube pelo Campeonato Brasileiro e com o técnico Doriva o atacante tem sido titular. Na última partida, contra o Sport, marcou o segundo gol na vitória por 3 a 0, no Morumbi.

O jogador de 35 anos esteve perto de se transferir para o Cruz Azul, do México, em julho. O clube ofereceu R$ 1,6 milhão, até recuar da proposta. A investida foi a última que o São Paulo recebeu pelo atleta, que por não ter sido procurado para negociar, deve deixar o clube sem custos.

Luis Fabiano está no São Paulo desde 2011, quando retornou após deixar o Sevilla, da Espanha. O atacante tem 209 gols pelo clube, marca que o coloca como o terceiro maior artilheiro da história. Em 2015, ele é o vice-artilheiro do elenco, com 11 gols, ao lado de Michel Bastos. O líder nesse quesito anotou 26 gols e é Alexandre Pato, outro que deve sair.

A diretoria do São Paulo prometeu que apenas em dezembro vai iniciar a busca de reforços para a montagem do elenco para 2016. O planejamento deve incluir ainda o retorno de jogadores emprestados para utilização em possíveis negociações, como trocas, por exemplo. É o caso do volante Maicon, que atualmente defende o Grêmio.