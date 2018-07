Luis Fabiano recupera prestígio com gols, dedicação e mais calma

Dois gols e uma assistência nos dois últimos jogos e Luis Fabiano está de volta para valer no time titular do São Paulo. Vai deixar Alexandre Pato no banco diante do Palmeiras domingo, pelo Brasileirão. De quebra, empurra a briga pela outra vaga no ataque para Alan Kardec e Alexandre Pato, já que Osvaldo é reserva. Além de mostrar-se útil em campo, Luis Fabiano mudou a postura, sem brigas ou reclamações exageradas e mais entrega, com os sempre surpreendentes números.

Pouco aproveitado não faz muito tempo, o atacante do São Paulo deixou para trás seu lado brigão e acomodado. Parece outro jogador. Ajuda na marcação, movimenta-se mais e é participativo, de acordo com o próprio Muricy Ramalho, que recuperou um posto até então intocável: o de homem principal do ataque tricolor.

"O Luis Fabiano é o titular, entrou, está dando conta do recado e não posso mudar o meu discurso em relação a ele. Infelizmente, o Alexandre Pato se machucou, está fazendo muita falta e pode nos ajudar. Começou a treinar fisicamente e não dá para começar o jogo aina", disse o treinador logo após o empate por 1 a 1 com o Internacional nesta quarta.

O camisa 9 anda com moral com o chefe, e não somente pelos gols. Conquistada no gramado, já que o treinador não se cansa de mandar recado de que no time "ninguém ganha vaga na conversinha". Pode falar e espernear, que não dobra Muricy. Luis Fabiano, então, resolveu competir no gramado. E bastaram alguns jogos sem Pato, machucado, para ele mostrar que a vaga é sua. Não apenas pelos dois gols nos últimos jogos, mas por todo o histórico do ano. Luis Fabiano é o jogador mais efetivo da frente. Na temporada, são 19 gols em 39 jogos (0,48 por jogo), diante de 12 de Pato em 35 partidas (0,34) e 10 de Kardec em 30 participações (0,33).

No Brasileirão, Luis Fabiano também aparece bem. Foi às redes oito vezes, assim como Kardec, mas com quatro jogos a menos (20 a 24). Pato é o artilheiro, com 9 gols, mas ele atuou em 25 oportunidades. Confirmar, antecipadamente a escalação de Luis Fabiano também é trunfo de Muricy. Deixará seu atacante ainda mais com fome de gol antes de um clássico, onde ele costuma se dar bem.

100º

E haja motivação para o jogador. Domingo, no Morumbi, o maior artilheiro da história são-paulina no Brasileirão buscará seu 100º gol na competição pelo São Paulo – soma 102 já que fez três pela Ponte Preta. Ele ainda pode assumir a artilharia no Nacional, ao lado ou mesmo superando Pato. Vale ressaltar que Luis Fabiano sonha em se tornar o maior goleador do Tricolor de todos os tempos. Para isso, precisa continuar indo bastante às redes. Com 197 gols pelo São Paulo, sabe que a tarefa não é fácil. Gino anotou 233 e Serginho, 242.

COMPARATIVO

Luis Fabiano

39 jogos na temporada

19 gols

2 assistências

20 jogos no Brasileirão

8 gols

2 assistências

Alexandre Pato

35 jogos na temporada

12 gols

6 assistências

25 jogos no Brasileirão

9 gols

3 assistências

Alan Kardec

30 jogos na temporada

10 gols

4 assistências

24 jogos no Brasileirão

8 gols

3 assistências