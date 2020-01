Luis Fabiano recusa proposta da Inter de Limeira para o Paulistão

Apesar de todo esforço feito pela diretoria nos últimos dias, Luis Fabiano não vai defender a Inter de Limeira no Campeonato Paulista. O atacante de 39 anos recusou a proposta do clube alvinegro.

LEIA TAMBÉM > Bolsonaro demite secretário de Cultura após citação nazista em vídeo

O interesse surgiu em novembro de 2019. A diretoria da Inter de Limeira apostava no bom relacionamento de Luis Fabiano com o técnico e ex-jogador Elano para contar com o futebol do artilheiro.

No entanto, Luis Fabiano recuou e decidiu rejeitar a proposta feita pela Inter de Limeira, que chegou a sondar Ricardo Oliveira e agora busca outro camisa 9 para a disputa do Paulistão.

Já Luis Fabiano está com seu futuro indefinido. Por conta de problemas no joelho direito - realizou duas cirurgias no local -, o ex-atacante de São Paulo, Ponte Preta, Sevilla e seleção brasileira não atua desde novembro de 2017.

No ano passado, o atacante usou a estrutura da Ponte Preta para se recuperar na expectativa de assinar contrato e encerrar a carreira no clube onde foi revelado. As dores no joelho, porém, não deixaram que Luis Fabiano pudesse realizar seu desejo.