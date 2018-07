Luis Fabiano retorna ao Vasco, mas Milton Mendes faz mistério na escalação

O técnico Milton Mendes preferiu fazer mistério e não confirmou a escalação do Vasco para a decisão da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, contra o Botafogo. Para o duelo deste domingo, às 16 horas, no estádio do Engenhão, no Rio, a principal novidade deve ser o retorno do atacante Luis Fabiano.

O centroavante conseguiu um efeito suspensivo depois de ter sido expulso no clássico contra o Flamengo. Luis Fabiano deu uma "trombada" no árbitro Luiz Antonio Silva Santos, conhecido como Índio, por não concordar com uma marcação no duelo que terminou empatado em 2 a 2. Inicialmente, recebeu uma pena de quatro jogos e cumpriu duas.

Provável titular na decisão, ele tentará balançar a rede pela primeira vez pelo novo clube. Principal contratação do Vasco para a temporada, ele disputou seis jogos e passou todos em branco. Milton Mendes comemorou o retorno do atacante e minimizou o jejum de gols.

"O Luis tem se mostrado um verdadeiro exemplo. Treinou muito bem e com certeza vai estar em um momento melhor do que antes. Fizemos um trabalho especial com ele. Mas se o gol não sair agora, certamente vai nos ajudar muito", comentou.

Sobre a escalação, o treinador despistou. "Tenho o esboço da equipe praticamente feito. O que quero tentar dar é continuidade e confiança aos jogadores. Iniciamos um processo de organização da defesa, meio-campo e ataque. A equipe está entendendo bem, mas precisamos ousar um pouco mais no ataque. É lógico que tudo leva seu tempo, mas estamos buscando que os nossos atletas executem mais rapidamente", finalizou.