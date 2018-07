Luis Fabiano revela evolução física e prevê 'ano legal'

SÃO PAULO - Autor de um dos gols do São Paulo na vitória por 4 a 0 sobre o Mogi Mirim, na última quarta-feira, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista, Luis Fabiano revelou que se apresenta em melhores condições físicas do que no ano passado para render o seu melhor futebol desde o início desta temporada. O atacante admitiu que a boa preparação feita para 2014 poderá fazer a diferença para que ele possa ter mais sucesso do que em 2013, quando foi o artilheiro do time na temporada, ao lado de Aloísio, com 22 gols, mas amargou fases ruins.

"Eu começo o ano confiante, fiz uma pré-temporada muito legal, sem dores. Este ano vai ser legal, porque participei de todos os treinos e consegui não sentir dor. Estou me sentindo bem depois dos jogos, diferentemente do ano passado, quando eu acabava um bagaço (risos)", disse o jogador, em entrevista ao site oficial do São Paulo, publicada nesta sexta-feira.

Luis Fabiano também reconheceu que vinha sofrendo por causa de questões físicas nos últimos anos, fato que o faz adotar um tom otimista para 2014, embora o time ainda esteja carente por reforços e não tenha realizado uma boa temporada em 2013. "Será um ano legal. Fazia tempo que eu não tinha uma pré-temporada assim, participando de todos os treinos, sem sentir dores", destacou o ídolo são-paulino.

O atacante também enfatizou que o gol marcado diante do Mogi Mirim, o seu primeiro neste ano, o deixou aliviado após amargar uma estreia ruim neste Paulistão, na derrota por 2 a 0 para o Bragantino, em Bragança Paulista. "Fiquei feliz por ter feito um gol, por ter vencido. Fui para casa um pouco mais tranquilo. E no próximo domingo, a gente tem que manter essa confiança. Foi a nossa primeira vitória no ano e mostramos que, no Morumbi, temos força", disse o artilheiro, ao projetar o duelo diante do Oeste, em casa, pela terceira rodada do Paulistão.