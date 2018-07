Luís Fabiano revela meta de ser artilheiro da Copa

Dessa vez, porém, Luís Fabiano não quis estipular uma meta como fez na Copa das Confederações, quando prometeu marcar cinco gols e cumpriu. "Gostaria de fazer o máximo de gols possível. Um por jogo seria bom, mas não é fácil", disse o atacante, que é titular absoluto do time de Dunga. "Mas não adianta nada ser artilheiro e não ser campeão. Quero chegar ao Brasil e desfilar pelas ruas com a taça."

Ele, inclusive, já apontou quem considera os seus principais rivais na luta pela artilharia da Copa. Citou Rooney, da Inglaterra, David Villa, da Espanha, e Messi, da Argentina. "Tem o Milito, que está fazendo muitos gols (na Inter de Milão), mas não sei se vai jogar pela Argentina (pode ser reserva no time de Maradona)", lembrou o atacante brasileiro. "Também tem o Luís Fabiano, do Brasil, que vai lutar aí", brincou.

Aos 29 anos, Luís Fabiano diz estar consciente da importância que tem hoje na seleção. "Sei da responsabilidade e me sinto preparado", avisou. Durante a entrevista deste domingo, ele ainda lembrou dos problemas que enfrentou no começo de carreira, quando era indisciplinado dentro de campo, e de como conseguiu superá-los com o passar do tempo. "Estou mais maduro e confiante."

Lembrou também do momento decisivo em sua trajetória no time de Dunga: vitória sobre o Uruguai, em novembro de 2007, pelas Eliminatórias da Copa, quando marcou dois gols no Morumbi. "Depois daquele jogo, ganhei mais força, vi que o treinador passou a confiar em mim", contou Luís Fabiano. "Com resultados e gols, ganhei a posição. E mantive até hoje. É uma posição muito difícil, de muita pressão."

Se conseguir atingir suas metas nesta Copa do Mundo, Luís Fabiano já sabe a quem vai dedicar a conquista: ao avô Benedito, que foi responsável pela sua criação e já morreu. "Gostaria muito de ganhar a Copa pelo meu avô. Ele foi meu pai, meu fã número um. Todas as minhas vitórias e conquistas dedico a ele", contou a maior esperança de gols do Brasil no Mundial da África do Sul.