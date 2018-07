Luis Fabiano iguala recorde de jogador mais expulso no São Paulo

Com a expulsão na derrota contra o Sport, domingo, a sua segunda em 2015, o atacante Luis Fabiano se tornou o jogador que mais vezes recebeu cartão vermelho na história do São Paulo ao lado do ex-atacante Serginho Chulapa, que atuou nas décadas de 1970 e 1980. Os dois foram expulsos 16 vezes cada um.

Luis Fabiano atingiu a marca com 336 jogos pelo São Paulo. Serginho Chulapa disputou 399 partidas. Em relação à artilharia, Luis Fabiano tem 205 gols, enquanto o ex-atleta marcou 242 vezes com a camisa tricolor.

O terceiro jogador mais vezes expulso foi o lateral Nelsinho, com passagem pelo clube nos anos 1980 e 1990. O jogador teve 15 expulsões na história do São Paulo. O ponta-esquerda Paraná, com passagem pelo clube nos anos de 1960, com 12 expulsões, é o quarto são-paulino com mais expulsões.

Antes da partida de domingo, Luis Fabiano afirmou que a negociação como o Cruz Azul, do México, está descartada e que ele deve cumprir seu contrato até dezembro. "Por enquanto, vou ficar até o final do ano", afirmou o atacante, deixando no ar a possibilidade de aceitar uma nova proposta.

Veja as expulsões de Luis Fabiano pelo São Paulo:

1. União São João 4 x 3 São Paulo - Campeonato Paulista 2001

2. São Paulo 3 x 2 Flamengo - Copa dos Campeões 2001

3. Atlético MG 2 x 1 São Paulo - Campeonato Brasileiro 2002

4. São Paulo 2 x 0 Atlético PR - Campeonato Brasileiro 2003

5. São Paulo 1 x 0 Fluminense - Copa Sul-Americana 2003

6. São Paulo 3 x 0 Corinthians - Campeonato Brasileiro 2003

7. São Paulo 2 x 0 River Plate - Copa Sul-Americana 2003

8. Inter de Limeira 3 x 0 São Paulo - Campeonato Paulista 2003

9. São Caetano 2 x 0 São Paulo -Campeonato Paulista 2004

10. São Paulo 1 x 0 Atlético MG - Campeonato Brasileiro 2012

11 Tigre 1 x 1 São Paulo - Copa Sul-Americana

12. São Paulo 1 x 1 Arsenal - Copa Libertadores 2013

13. Bahia 2 x 1 São Paulo - Campeonato Brasileiro 2013

14. São Paulo 1 x 0 Huachipato - Copa Sul-Americana 2014

15. São Paulo 2 x 0 Corinthians - Copa Libertadores 2015

16. Sport 2 x 0 São Paulo - Campeonato Brasileiro 2015