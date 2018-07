Luis Fabiano sente joelho e desfalca treino do Vasco; Nenê trabalha como titular

O Vasco viveu um dia de novidades nesta quinta-feira. Comandado pelo interino Valdir Bigode, o treino da equipe em São Januário teve Nenê entre os titulares. Por outro lado, Luis Fabiano ficou de fora da atividade e pode desfalcar a equipe no clássico com o Fluminense, neste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Valdir vai comandar o Vasco diante do Fluminense, apesar da contratação de Zé Ricardo. E o ex-atacante do clube cruzmaltino deverá promover o retorno de Nenê, que chegou a ser afastado da equipe depois de pedir para ser liberado para acertar seu retorno à Europa, em negociação que acabou naufragando.

Nenê, aliás, teve problemas de relacionamento com o técnico Milton Mendes, demitido após a derrota do fim de semana para o Bahia. Sem o antigo comandante, porém, o caminho fica livre para que o experiente jogador de 36 anos volte para liderar o meio de campo do Vasco.

Se Nenê provavelmente estará de volta, o Vasco pode ter um importante desfalque para pegar o Fluminense no sábado. O atacante Luis Fabiano desfalcou o treino da equipe nesta quinta por causa de dores no joelho e dificilmente terá condições de ir a campo no fim de semana.

Sem ele, Valdir Bigode surpreendeu e escalou o argentino Andrés Rios, contratado em julho. Se repetir o time do treino desta quinta, o interino deverá levar o Vasco a campo no sábado com: Martín Silva; Gilberto, Breno, Anderson Martins e Ramon; Jean, Wellington, Wagner, Nenê e Mateus Vital; Andrés Rios.