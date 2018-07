Luis Fabiano será submetido a uma nova cirurgia no joelho

SÃO PAULO - A lesão no tendão da perna direita de Luís Fabiano está clinicamente curada. Mas o calvário do jogador parece estar longe do fim. O corte da cirurgia realizada no dia 20 de maio não cicatrizou e, nesta terça-feira, o atacante do São Paulo ficou sabendo que terá que ser submetido a mais uma operação, desta vez na pele. A sua estreia, diversas vezes adiada, deve demorar ainda mais para acontecer.

"Após a conversa com o cirurgião plástico, foi decidido que será necessário fazer uma correção no local. O tratamento com curativos não estava fazendo efeito", explicou o médico do clube, José Sanchez. Ele ainda ressaltou que o procedimento nada tem a ver com a raspagem feita no tendão do jogador. "Não vai se mexer no que já foi operado. Não houve nada de mais grave, apenas foi verificada uma secreção no local dos pontos."

Mantendo a mesma postura tomada nas últimas semanas, o São Paulo evita estipular prazos para a total recuperação de Luís Fabiano. "Depois do procedimento é que poderemos dar uma pista de quanto tempo realmente será necessário. Mas não podemos pensar em menos de uma semana a dez dias para voltar a fazer trabalho com bola", revelou Sanchez.

Como a nova cirurgia exige urgência, ela será realizada ainda nesta semana. Mas a definição de data e local depende da disponibilidade do cirurgião plástico e de Rene Abdalla, também médico do clube. "Eles terão de achar um tempo na agenda para definir quando e em qual hospital será feito o procedimento cirúrgico", completou Sanchez.