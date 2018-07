Luis Fabiano sofre lesão e ficará ao menos 2 semanas sem jogar

O atacante Luis Fabiano, que joga no Sevilla, sofreu uma lesão num músculo da perna direita e ficará duas ou três semanas sem jogar, informou o clube da liga de futebol da Espanha.

O brasileiro sofreu a lesão durante a derrota do Sevilla por 2 a 1 no jogo contra o Real Mallorca, no domingo, num resultado que deixou sua equipe em sétimo lugar na classificação, com 12 pontos a menos que o líder, o Real Madrid.

Luis Fabiano fez quatro gols nos jogos da liga nesta temporada. Ele perderá pelo menos a partida contra o Getafe e o Villarreal, além do jogo contra o Paris St Germain pela Liga Europa, em 2 de dezembro, informou o clube em sua página na Internet (www.sevillafc.es)