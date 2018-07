Luis Fabiano sofre nova lesão e para por tempo indeterminado

O retorno do atacante Luis Fabiano ao São Paulo, que era esperado para o jogo deste sábado contra a Chapecoense, no Morumbi, ainda vai demorar a acontecer. Nesta sexta-feira, o clube comunicou que o centroavante sofreu um novo estiramento na região posterior da coxa direita e desfalcará o time nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Luis Fabiano deixou o treinamento da última quinta-feira no CT da Barra Funda reclamando de dores na coxa. Assim, o atacante passou por exame de ressonância magnética que detectou a lesão no jogador. Agora, ele iniciará tratamento no Reffis para voltar a ficar à disposição do técnico Muricy Ramalho.

A primeira lesão de Luis Fabiano foi sofrida no dia 20 de junho, em amistoso contra o Orlando City. Na última quarta-feira, por precaução, o atacante ficou fora do jogo contra o Bahia, em Salvador, pela décima rodada do Brasileirão, sob a expectativa de voltar no duelo com a Chapecoense, o que não vai mais acontecer.

O São Paulo também evitou realizar uma previsão sobre o período que Luis Fabiano vai desfalcar o time. Sem o jogador, a tendência é que Muricy mantenha o trio formado por Ademilson, Alan Kardec e Osvaldo no ataque do São Paulo neste sábado, com Alexandre Pato ficando como opção no banco de reservas.