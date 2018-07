Luis Fabiano sonha em voltar a disputar a Libertadores

SÃO PAULO - Nove anos depois o atacante do São Paulo, Luis Fabiano, tem a chance de reviver um momento importante para o clube: a volta à Libertadores. Em 2003 ele não participou do jogo que selou a vaga do time para a competição continental no ano seguinte, mas desta vez ele vai estar dentro de campo neste domingo, quando o time recebe o Náutico pelo Brasileirão. Uma vitória aliada a um tropeço do Botafogo, que enfrenta o Sport, já garante o clube do Morumbi na competição sul-americana.

Em 30 de novembro de 2003 o São Paulo fez 2 a 1 na Ponte Preta, em Campinas, e garantiu o retorno à Libertadores depois de dez anos de ausência. Luis Fabiano estava suspenso e não pode atuar. " A identificação que a torcida tem com essa competição não vejo em nenhum outro clube. A sensação de entrar a cada jogo no Morumbi é espetacular. Quero sentir esse gostinho novamente", disse o atacante, que disputou o torneio em 2004 e foi o artilheiro, com oito gols.

Luis Fabiano é o artilheiro do São Paulo na temporada, com 30 gols e além do Brasileirão a equipe também pode chegar à Libertadores se conquistar a Copa Sul-Americana. O time está na semifinal e enfrenta a Universidad Católica, do Chile, pelo jogo de ida na próxima quinta-feira, em Santiago.

"Desde o começo da temporada, nosso time tem um objetivo muito claro que é voltar para a Libertadores. Estamos a um passo disso e quero retribuir da maneira que eu sei, que é marcando gols", afirmou.