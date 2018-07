Luis Fabiano tem esperança de enfrentar o Palmeiras domingo

SÃO PAULO - Se depender de Luis Fabiano, ele estará em campo na partida do fim de semana com o Palmeiras, em Presidente Prudente. O atacante do São Paulo passou todos os dias do carnaval no CT da Barra Funda, treinando e se recuperando de cirurgia. Ele já foi descartado para a partida desta quarta-feira, contra o Bragantino.

O desafio dos profissionais do São Paulo é deixá-lo em condições de atuar ao menos um tempo. Recuperado, a opçõa de escalar Luis Fabiano seria do técnico Emerson Leão, que pensa mais em usar o jogador ao poucos para que ele ganhe condicionamento e confiança.

Luis Fabiano não joga desde o dia 28 de janeiro, quando sofreu estiramento na coxa direita contra o São Caetano. Na última semana, chegou a fazer trabalho no campo antes de voltar a sentir dores. Os médicos estão ressabiados com esse incômodo e já avisaram que o atacante só voltará a pisar no gramado do CT quando a dor desaparecer.