Luis Fabiano tem pena mantida e não enfrenta o Grêmio domingo

Embora esteja recuperado de uma lesão no joelho direito, Luis Fabiano não vai atuar contra o Grêmio, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante foi novamente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva pela expulsão contra o Sport, na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, e foi mantida a punição de um jogo de suspensão.

No primeiro julgamento, o atacante foi suspenso por dois jogos e cumpriu a pena automática contra o Cruzeiro. O departamento jurídico do São Paulo conseguiu efeito suspensivo para ele jogar no clássico contra o Corinthians, na rodada seguinte. Nesta quinta-feira, ele foi punido no Pleno e terá de cumprir a pena.

A suspensão traz um novo problema para o técnico Juan Carlos Osorio para o jogo de domingo. Depois de treinar na segunda e na terça-feira, Luis Fabiano estava pronto para atuar contra o Santos, mas foi poupado para estar 100% exatamente no domingo. Agora, o colombiano terá como opções Rogério, Wilder e Pato.

Na derrota contra o Santos, por 3 a 0, o ataque do São Paulo teve muitas dificuldades e finalizou pouco. A equipe melhorou no segundo tempo com a entrada de Michel Bastos no lugar de Wilder. No final do jogo, Michel acertou uma bola no travessão na melhor chance da equipe.