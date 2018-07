Luis Fabiano treina com bola no campo no São Paulo

SÃO PAULO - O atacante do São Paulo, Luis Fabiano deu mais um passo no processo de recuperação de um estiramento muscular na coxa direita. Na tarde desta segunda-feira, o centroavante foi a campo no CT da Barra Funda, onde realizou um treinamento sob supervisão do fisioterapeuta Betinho.

Luis Fabiano se contundiu em 28 de janeiro, durante a vitória por 2 a 1 sobre o São Caetano, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista, quando marcou o seu primeiro gol na temporada. A previsão inicial era de que o atacante desfalcaria a equipe por até três semanas.

Na atividade desta terça-feira, Luis Fabiano teve a companhia do atacante Rafina, que se recupera de um contratura no músculo adutor da coxa direita. "O Luis está seguindo a programação. Ele deverá fazer mais um trabalho nesta terça-feira. Vamos ver como ele vai reagir nestes primeiros trabalhos no campo com os fisioterapeutas", disse José Sanchez, médico do São Paulo, evitando revelar quando o atacante poderá estar à disposição do técnico Emerson Leão.

Apesar da evolução, Luis Fabiano não deve ter condições de atuar na quinta-feira, quando o São Paulo recebe o Paulista, em partida válida pela oitava rodada do estadual, já que precisa aprimorar o condicionamento físico.

Assim, a tendência é que o seu retorno ao time aconteça em 22 de fevereiro, quando o time enfrenta o Bragantino, fora de casa.