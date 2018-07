Luis Fabiano treina e deve reforçar o São Paulo contra o Goiás

O São Paulo deve ter o retorno de Luis Fabiano para a partida contra o Goiás, nesta segunda-feira, no Morumbi, pelo Brasileirão. O atacante se recuperou das dores musculares que o tiraram da partida contra a Chapecoense na última quarta-feira e participou de uma sessão de treinos para os atletas que não foram relacionados no CT da Barra Funda.

Desta forma, Muricy Ramalho ganha uma peça importante de reposição já que dificilmente Alexandre Pato terá condições de estar em campo. Com um edema na coxa esquerda, o camisa 11 mais uma vez não foi a campo e a tendência é que ele não se recupere a tempo.

Luis Fabiano marcou apenas um gol desde que se recuperou de dois estiramentos musculares seguidos na coxa direita e perdeu espaço com a chegada de Alan Kardec, que agora vive uma seca de 11 partidas sem balançar as redes. Ele já manifestou diversas vezes sua contrariedade com a reserva, mas recebeu palavras de incentivo após o jogo contra o Bahia, no último sábado, quando teve boa atuação e criou chances.

"Uma hora ele vai ter a oportunidade e vai ter que jogar. É duro ficar fora, mas é a vida do profissional. Se derem brecha, não sai mais, artilheiro é assim", disse Muricy após a partida contra o Bahia.

Os jogadores que atuaram contra a Chapecoense foram liberados da atividade desta tarde e se reapresentam nesta sexta-feira para o treino com o restante do grupo.