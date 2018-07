Luis Fabiano treina e deve reforçar São Paulo no domingo

SÃO PAULO - Desfalque do São Paulo desde o dia 31 de março, o atacante Luis Fabiano participou normalmente do treino desta quarta-feira no CT da Barra Funda e deu sinais de estar totalmente recuperado da pequena contratura na coxa esquerda que o tirou do jogo contra o Mogi Mirim no último domingo.

A lesão foi a segunda seguida do atacante, que antes se recuperou de incômodo na panturrilha esquerda. Sua última partida foi contra o Corinthians; nesse meio tempo ele já perdeu seis jogos por problemas físicos. Foi a primeira vez na temporada que Luis Fabiano acusou uma lesão que exigisse recuperação mais demorada, fato corriqueiro em 2012.

Com a participação nos trabalhos táticos, ele praticamente assegura sua escalação contra o Linense no domingo, às 18h30, no Morumbi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Goleador da equipe na temporada com 12 tentos em 16 partidas, o camisa 9 ainda tem mais um jogo de suspensão a cumprir na Libertadores e está fora contra o Atlético-MG, no próximo dia 2.

O São Paulo realizou alguns trabalhos de posicionamento e toque de bola e terminou o treino com finalizações. É a primeira vez na temporada que o clube tem uma semana sem jogos para trabalhar.