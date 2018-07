Luís Fabiano treina, mas não tem previsão de retorno

SÃO PAULO - Luís Fabiano voltou aos treinos nesta quarta-feira no trabalho tático realizado à tarde, visando a estreia do São Paulo no Brasileirão, domingo, contra o Fluminense. O atacante, porém, ainda não tem data para a sua reestreia no time.

O jogador, que já havia treinado no campo na terça, integrou a equipe reserva no esforço de voltar aos gramados com a camisa do São Paulo. Luís Fabiano tinha estreia prevista para o duelo com o Avaí na Copa do Brasil, mas teve que adiar seus planos ao voltar a sentir dores no tendão do joelho direito.

Sem ainda poder contar com o atacante, Paulo César Carpegiani escalou o ataque titular com Marlos e Dagoberto, já que Fernandinho não treinou. Na zaga, outros problemas de lesão levaram o técnico a testar uma formação com Luiz Eduardo, Rodrigo Souto e Xandão.

Em recuperação, Miranda, Rhodolfo, Alex Silva fizeram tratamento e ainda são dúvidas para o jogo de domingo. Alex Silva, porém, deverá estar de volta ao time no final de semana. Diante destas dúvidas, o São Paulo deverá entrar em campo com: Rogério Ceni; Xandão, Rodrigo Souto e Luiz Eduardo; Jean, Carlinhos, Casemiro, Lucas e Juan; Marlos e Dagoberto.