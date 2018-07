Luis Fabiano treina no campo e retorno ao São Paulo fica mais próximo

SÃO PAULO - De fora desde o dia 28 de janeiro, quando se lesionou na partida diante do São Caetano, o atacante Luis Fabiano dá mostras de que seu retorno ao futebol está cada vez mais próximo. Nesta terça-feira ele foi ao campo do CT da Barra Funda e treinou com seus companheiros de São Paulo pela primeira vez desde a contusão.

O jogador participou normalmente da atividade física comandada pelo técnico Emerson Leão, mas no treino de finalização ficou de fora. Assim, ainda é incerta a data para seu retorno e ele é dúvida para o confronto diante do Guaratinguetá, nesta quinta-feira, às 19h30, no Morumbi, pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista.

O treinamento desta terça foi mais uma etapa da recuperação de Luis Fabiano. Era esperado que a contusão muscular na coxa direita o tirasse de ação por cerca de três semanas, mas as dores no local o impediram de voltar no tempo previsto. O atacante chegou a ir a campo para treinar sozinho, mas sentiu novamente.

Sem ele, o técnico Emerson Leão escalou Willian José como titular. O jovem jogador, de 20 anos, não decepcionou e se tornou o artilheiro da equipe, com oito gols na temporada. No entanto, por decisão do STJD, o jogador está suspenso para a partida diante do Guaratinguetá. Assim, o treinador pode escalar o meia Cícero improvisado novamente como centroavante.