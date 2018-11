Luís Fabiano vai usar estrutura do São Paulo para voltar em 2019

O atacante Luis Fabiano está de volta ao São Paulo. Mas não para fazer gols. Após adiar seu retorno ao futebol em setembro, quando tinha acordo para defender a Ponte Preta ainda no Campeonato Brasileiro da Série B, o jogador vai utilizar a estrutura do Reffis. Ainda não está definido exatamente quando ele iniciará as sessões de fisioterapia no CT da Barra Funda, mas é certo que um dos maiores artilheiros da história tricolor passará um tempo na antiga casa.

A informação foi dada pelo Globoesporte.com e confirmada pelo Estado. O Fabuloso não joga desde 2017, quando defendia o Vasco. De lá para cá, ele passou por duas cirurgias no joelho direito. Em abril deste ano, iniciou tratamento na Ponte, mas não conseguiu se recuperar completamente e preferiu esperar um pouco mais. A ideia é que ele fique à disposição do clube campineiro para a disputa do Campeonato Paulista de 2019.

Não será a primeira vez no ano em que o ex-são-paulino passará um período se recuperando no Reffis. Em fevereiro, quando ainda não tinha definido o fim do vínculo com o Vasco, ele também frequentou o espaço.

Nesta quinta-feira, o atacante completou 38 anos e recebeu o carinho do São Paulo pelas redes sociais: