Luis Fabiano vê vitória sobre o Atlético-MG como obrigação Entre o jogo de ida e o de volta da semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo tem pela frente o vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG, neste domingo, às 16h, no Morumbi. Com duas vitórias e duas derrotas na competição, o time paulista é apenas o sétimo colocado, situação que incomoda Luis Fabiano.