Luis Fabiano vê vitória sobre o Atlético-MG como obrigação

SÃO PAULO - Entre o jogo de ida e o de volta da semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo tem pela frente o vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG, neste domingo, às 16h, no Morumbi. Com duas vitórias e duas derrotas na competição, o time paulista é apenas o sétimo colocado, situação que incomoda Luis Fabiano.

O centroavante, que marcou dois gols, mas recebeu três cartões amarelos nas três primeiras rodadas e, por isso, ficou de fora da vitória sobre o Santos, quer voltar ao Brasileirão com vitória sobre a equipe de Ronaldinho Gaúcho.

"A gente vem de um jogo duríssimo, com um homem a menos, mas é nossa obrigação vencer. A perna vai acusar cansaço, mas independente da maneira que jogar temos de vencer. Esses três pontos nos darão tranquilidade para a sequência do campeonato", comentou Luis Fabiano.

O atacante assumiu que é difícil esquecer que na quarta-feira o São Paulo tem jogo decisivo contra o Coritiba, no Couto Pereira, valendo classificação para a final da Copa do Brasil. Mesmo assim, ele garante dedicação para vencer o Atlético-MG.

"É difícil jogar com a cabeça totalmente focada. A gente pensa na partida contra o Coritiba, mas a nossa obrigação é pensar que no domingo temos um jogo importante por outro campeonato e que valem três pontos. Temos de fazer o nosso papel contra o Atlético-MG", completou o atacante.