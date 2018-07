Luis Fabiano vira desfalque contra o Atlético-PR

SÃO PAULO - O São Paulo ganhou um desfalque de peso de última hora para a partida contra o Atlético-PR. O atacante Luis Fabiano fez exames após sentir dores nas costas e foi detectada uma lombalgia que o tira da partida desta quinta-feira às 19h30 no Morumbi.

O camisa 9 já não havia treinado na última quarta por causa das dores no local, mas a princípio a comissão técnica achou que ele não seria problema para o jogo e o havia relacionado para o duelo. Como o tratamento intensivo no Reffis não surtiu efeito desejado, ele passou por uma ressonância magnética que detectou uma inflamação na coluna lombar.

"Este quadro de dor na região lombar é altamente limitante a qualquer tipo de atividade, por isso ele está vetado da partida. Mas apesar de não participar deste jogo, acredito que possa ocorrer uma evolução suficiente para que o Luis Fabiano atue na partida contra o Flamengo no próximo domingo", afirmou o médico do clube, José Sanchez.

É a segunda lesão praticamente seguida do atacante, que não viajou para a excursão internacional para se curar de uma contratura muscular na coxa direita. Ele atuou nos 90 minutos contra a Portuguesa e foi elogiado pelo técnico Paulo Autuori, que disse que ele vinha treinando muito bem. Seu último gol foi em 12 de junho, contra o Grêmio, na Arena Grêmio.

Sem seu principal artilheiro na temporada - são 17 gols no ano -, Autuori deve promover a volta de Osvaldo à equipe para formar dupla com Aloísio. O camisa 17 perdeu o posto de titular e vive má fase; seu último gol pela equipe foi em fevereiro, contra o The Strongest, pela Copa Libertadores.