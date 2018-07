Luis Fabiano vira desfalque de última hora no São Paulo

SÃO PAULO - A maior atração do duelo entre São Paulo e Mogi Mirim deste domingo não estará em campo. Luis Fabiano sofreu uma pequena contratura na coxa esquerda neste sábado e foi vetado para a partida no estádio Romildo Vitor Gomes Ferreira, válida pela última rodada do Campeonato Paulista. Ele seria o único titular da equipe, que poupará os jogadores que venceram o Atlético-MG no meio da semana pela Libertadores.

É a segunda lesão muscular seguida do atacante, que não atua desde a derrota para o Corinthians no dia 31. Na ocasião, ele sentiu um incômodo na panturrilha esquerda e entrou em tratamento intensivo. Fora de campo, ele está pressionado pela suspensão de quatro partidas pela Libertadores; a torcida mais uma vez o acusa de deixar a equipe na mão nos momentos decisivos.

Será o sexto jogo seguido que Luis Fabiano desfalca o Tricolor. Apesar disso, ele segue como artilheiro isolado da equipe, com 12 gols (oito no Paulista) em 16 partidas. Ele sequer viajou para Mogi e inicia o tratamento nesta segunda-feira.

Sem o goleador, a tendência é que Ney Franco escale o jovem Adelino. Outra opção é escalar João Schmidt no meio e deixar apenas Wallyson e Ademilson no ataque.