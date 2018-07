Luis Fabiano vira preocupação dupla para o São Paulo Figura central da derrota para o Flamengo, o atacante Luis Fabiano é motivo de dor de cabeça dupla para o técnico Ney Franco. Uma surgiu com a saída no intervalo do jogo, com dores musculares na coxa esquerda. A outra foi motivada por mais um pênalti perdido, o segundo em dois jogos. Se a decisão de deixá-lo cobrar as penalidades se dá para facilitar a busca da artilharia da competição, o treinador não diz, mas reforça confiança no seu atacante e reitera que ele irá fazer novas cobranças se a ocasião assim determinar.