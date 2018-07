Luis Fabiano volta a ser relacionado após quase 3 meses fora do campo

Após quase três meses, Luis Fabiano voltou a ser relacionado no São Paulo. Fora de combate desde o fim de junho, o atacante poderá retornar aos gramados na partida contra o Coritiba, nesta quarta-feira, no Paraná, em rodada do Brasileirão.

Luis Fabiano se machucou durante a intertemporada do São Paulo nos Estados Unidos, enquanto cedia seu CT para as seleções que disputaram a Copa do Mundo. Lá ele sofreu uma lesão no músculo posterior direito da coxa que o tirou das últimas 16 partidas da equipe. O atacante não entra em campo desde o amistoso com o Orlando City, no dia 20 de junho.

Liberado pelo departamento médico do clube, ele treinou normalmente nas últimas semanas, mas teve seu retorno adiado no mês passado por conta de novas dores na coxa. Recuperado totalmente, o atacante foi incluído na lista de 23 jogadores relacionados pelo técnico Muricy Ramalho para o jogo no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Para este jogo, o treinador não terá o meia Kaká, suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo no fim de semana. Além dele, desfalcam a equipe o volante Rodrigo Caio, ainda se recuperando de uma cirurgia no joelho esquerdo) e o zagueiro Paulo Miranda, com estiramento na coxa esquerda.

Confira a lista dos jogadores relacionados: