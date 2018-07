Luis Fabiano volta a treinar no campo, mas ainda não tem data de retorno no Vasco

Em recuperação de uma artroscopia no joelho direito, realizada no fim de agosto, o centroavante Luis Fabiano, do Vasco, voltou aos treinamentos no gramado nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro. A comissão técnica tem a expectativa de aproveitá-lo no próximo compromisso do time pelo Campeonato Brasileiro, no dia 11, diante do Avaí, em Florianópolis.

+ Martín Silva inicia tratamento de lombalgia para voltar contra o Avaí

Mas ainda não há data confirmada para o retorno do jogador aos gramados. Luis Fabiano não joga pelo time cruzmaltino desde a derrota por 3 a 0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, no dia 20 de agosto, pela 21.ª rodada do Nacional.

O meia Mateus Vital, em entrevista coletiva nesta quarta, após o treino da equipe em São Januário, lamentou a lesão do experiente jogador e ressaltou a importância de Luis Fabiano para a equipe. Mateus também revelou que o técnico Zé Ricardo tem buscado aprimorar a parte técnica do time vascaíno nos treinamentos.

"Nesses dois dias que tivemos (de treinos), nosso trabalho foi focado em técnica. Pecamos nos últimos jogos, tivemos oportunidade e pecamos na hora de matar a partida. O Zé Ricardo procura trabalhar a equipe em um contexto geral, começando pela zaga, passando pelo setor de criação e chegando ao ataque. Ele sempre faz esse trabalho e isso tem nos ajudado, vamos seguir evoluindo", projetou o meio-campista.

Mateus Vital, de 19 anos, passou a receber chances no time principal do Vasco nesta temporada e também comentou a mudança de posicionamento em campo com a chegada do novo comandante.

"Cada treinador tem uma filosofia de trabalho. O Zé tem uma função pra mim mais aberta, eu fico ali pela esquerda ajudando o Ramon na marcação e, quando eu pego a bola, chego mais de frente e acabo tendo mais oportunidade de ir pra cima. Essa inversão entre eu e Nenê confunde os adversários e acaba nos dando mais espaços. Buscamos sempre encontrar boas possibilidades em campo", avaliou Mateus Vital.

O Vasco ocupa a décima colocação no Brasileiro, com 33 pontos. O clube carioca precisa da vitória sobre o Avaí para se distanciar da zona de rebaixamento do Nacional e chegar mais próximo do grupo que luta por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem.