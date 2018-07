Luis Fabiano volta a treinar no São Paulo e deve atuar nesta quinta

Depois de dar um susto no início desta semana, o atacante Luis Fabiano não deverá ser problema para o técnico Milton Cruz escalar o São Paulo diante do Atlético-MG, nesta quinta-feira, no Morumbi. Ele se recuperou de dores musculares, trabalhou normalmente nesta quarta e vai a campo na 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Luis Fabiano foi desfalque no treino de terça-feira. Ele reclamou de dores na coxa direita e ficou realizando uma atividade no Reffis. Recuperado, trabalhou normalmente nesta quarta e ocupou o lugar de Alan Kardec, que ficará como opção entre os reservas.

Nesta quarta, Milton Cruz comandou um trabalho físico e técnico no CT da Barra Funda. Inicialmente, os atletas foram divididos em dois grupos e realizaram um circuito alternando corridas e tabelas rápidas. Depois, fizeram um trabalho de bolas paradas, seguido pelo tradicional rachão.

Com a confirmação de Luis Fabiano, o São Paulo está praticamente definido para encarar o Atlético-MG nesta quinta. A equipe deve ir a campo com: Denis; Bruno, Rodrigo Caio, Lucão e Carlinhos; Hudson, Thiago Mendes, Michel Bastos e Ganso; Alexandre Pato e Luis Fabiano.