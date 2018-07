Luis Fabiano volta e Autuori usa o mesmo esquema de Ney Franco

O São Paulo que treinou nesta terça-feira no CT da Barra Funda contou com o reforço de Luis Fabiano, que desfalcou a equipe nos jogos contra Atlético-PR e Flamengo por causa de uma lombalgia. O artilheiro do time na temporada (17 gols) treinou com os demais companheiros e não aparentou qualquer tipo de problema de movimentação, mas ainda está sob supervisão do departamento médico.

A comissão técnica pretende resguardar o atacante para tê-lo em condições ideais para a partida contra o Fluminense, neste domingo, às 16 horas, no Morumbi, crucial para o time tentar sair da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro - a equipe tricolor é a atual penúltima colocada da competição, com 11 pontos. O zagueiro Paulo Miranda, que já havia treinado na segunda-feira, mais uma vez se apresentou normalmente e está disponível para ser escalado.

Paulo Autuori dividiu o grupo em dois nas atividades desta manhã de terça. Enquanto os titulares fizeram trabalho de posicionamento e finalização sob sua supervisão, os jogadores reservas participaram de um jogo-treino contra o São Bernardo em outro campo. Antônio Carlos, apresentado na última segunda-feira como reforço, esteve em campo e formou a zaga reserva com Lucão.

E pelo que se viu do trabalho do treinador com os titulares, o São Paulo pode repetir no domingo a formação que caracterizou a passagem de Ney Franco no Morumbi. Com Lucas Evangelista, Ganso e Jadson titulares, Autuori indica que pode ressuscitar o esquema 4-2-3-1 do antecessor, acusado por Rogério Ceni de ter deixado um "legado zero" em sua passagem. Na formação, Ganso atuou centralizado, Evangelista caiu pela esquerda e Jadson foi posto na direita, mesma posição em que não conseguiu render quando comandado por Emerson Leão. O atacante Osvaldo, em péssima fase, fez um trabalho físico separado dos demais.