Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, é detido após suspeita de corrupção

O presidente do Benfica, Luis Filipe Vieira, foi detido nesta quarta-feira, em sua casa na cidade de Oeiras, a oeste de Lisboa. A polícia portuguesa mirava o cartola por suspeitas de crimes de corrupção cometidos juntamente com seu amigo e empresário, José Antonio dos Santos. Conhecido como o 'Rei dos Frangos', ele é o maior acionista privado do clube, com 16,33% das ações.

O empresário teria lucrado ilegalmente com a parte que detém da equipe ao vendê-la ao próprio Benfica. Enquanto a venda pagou ao homem de negócios 32 milhões de euros (R$ 198,9 milhões), o lucro teria sido de 11 milhões euros (R$ 68,4 milhões).

A CMVM, Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, suspeitou da negociação, e segundo o Ministério Público Português, Vieira teria usado sua posição no clube para tirar proveito tanto para o amigo quanto para o Benfica. Hoje, o time possui 67% de sua Sociedade Anônima Desportiva, a SAD, mas o presidente deseja alcançar os 95%.

Sua reeleição em outubro do ano passado também dá sinais de ter sido ilegal. A emissora TVI, de Portugal, noticiou que o maior acionista do Benfica supostamente recomprou uma dívida de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 50 milhões) do amigo para que ele não falisse em meio à disputa nas urnas. Havia a possibilidade das dívidas impedirem a candidatura de Luis Filipe Vieira.

No cargo desde 2003, Vieira e o 'Rei dos Frangos' estão em investigação por cometerem crimes como lavagem de dinheiro, fraude fiscal e fraude ao Fundo de Resolução Bancária. Vale destacar que a popularidade do mandatário com os torcedores já não é das melhores, por conta de investigações no passado.

Fundamental para convencer o ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus, a retornar ao Benfica no ano passado, Luís Filipe Vieira era alvo do criador do Football Leaks, Rui Pinto. Semelhante ao WikiLeaks, o trabalho da organização liderada pelo hacker é revelar transações financeiras e os "truques" tributários de clubes e jogadores se baseando em documentos vazados.

No Twitter, o português fez uma publicação com o nome do presidente das Águias e um sinal de visto ao lado. De acordo com a TVI, Vieira se apresenta nesta quinta-feira a um juiz, que decidirá o futuro de seu caso.