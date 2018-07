Luis Henrique celebra fim de jejum no Botafogo

O atacante Luis Henrique tem apenas 17 anos, mas sonha com voos altos na carreira. No último sábado, foi ele o autor do gol da vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Resende, no Campeonato Carioca. O jovem jogador subiu para o profissional no ano passado, viveu altos e baixos nessa curta carreira e já não marcava desde setembro.

"Acho que pelo tempo que estava sem marcar, me dá um pouco de confiança. Atacante vive de gols e eles me trouxeram ao profissional. Foram 14 gols em 10 jogos na Copa do Brasil Sub-17. É sempre bom marcar presença e espero que daqui pra frente as coisas só melhorem", declarou nesta quinta-feira.

Mesmo tão jovem, Luis Henrique já sonha com a seleção brasileira. Considerado uma grande promessa do Botafogo, o atacante espera mostrar serviço com a camisa do clube para convencer o técnico Dunga de que merece uma vaga na convocação que vai disputar os Jogos Olímpicos do Rio este ano.

"Eu estou no lugar certo. O Botafogo é o clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira, mas sei que isso não basta e tenho que fazer a minha parte. É uma possibilidade defender a seleção na Olimpíada e trabalho em cima disso também. Busco sempre melhorar aqui e fazer o meu nome, ajudar muito o Botafogo para futuramente olhar para outros caminhos", afirmou.

Quando perguntado sobre sua juventude, Luis Henrique minimiza e explica que somente em campo vai conquistar experiência. "Para mim é normal. Uma pressão que existe e o Botafogo é time grande. É uma responsabilidade grande pra quem veio do sub-17 para o profissional do Botafogo. Muitos comentam da falta de experiência, mas só vou ter isso jogando."