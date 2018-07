Luís Henrique acha que dupla com Neilton fará sucesso no Botafogo

A escassez de atacantes no elenco do Botafogo faz o jovem Luís Henrique, de apenas 17 anos, largar na frente na luta pela condição de titular do time no início da temporada 2016. E a maior possibilidade é que ele atue ao lado de Neilton, que foi mantido no clube após a diretoria chegar a acordo com o Cruzeiro.

Questionado sobre a possibilidade de formar dupla com Neilton, Luís Henrique apostou que eles podem se dar bem juntos. "O Neilton é um cara sensacional e é indiscutível o talento dele. Tenho essa afinidade com ele e a gente se entende bem", afirmou.

Luís Henrique teve estreia praticamente perfeita entre os profissionais do Botafogo ao marcar dois gols em vitória por 5 a 0 sobre o Sampaio Corrêa pela Série B. O atacante sabe que não repetiu aquele brilho nas partidas seguintes, mas garante que tem potencial para se firmar como um jogador de alto nível com a camisa do clube.

"A minha estreia também foi muito marcante, trabalhei muito para chegar e estrear daquela forma. Não trabalho para ser jogador de nível médio, mas sim de nível top mesmo. Pretendo continuar trabalhando para isso e tenho certeza que um dia eu vou chegar lá", disse.

Em sua primeira pré-temporada entre os profissionais do Botafogo, Luís Henrique garante estar se sentido em casa, afinal, os treinamentos estão sendo realizados em Domingos Martins, no Espírito Santo. E o jogador capixaba destaca ser especial voltar ao seu estado de origem.

"Fico feliz por voltar para a minha terra, é a segunda vez como profissional. Não tenho nem o que dizer dos torcedores daqui, uma recepção muito boa. Sou um adolescente normal de 17 anos que está vivendo um sonho e que ainda fica impressionado com toda essa muvuca de torcedor e imprensa. Pra mim é tudo muito novo e só tenho que agradecer por tudo que está acontecendo. Estou feliz", comentou.