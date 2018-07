Luis Pereira e Leivinha celebram grande fase do Atlético de Madrid

SÃO PAULO - Já se passaram mais de 30 anos desde que Luis Pereira e Leivinha jogaram no Atlético de Madrid. Nem o tempo ou a distância deixou que o clube espanhol saísse da vida do ex-zagueiro e ex-atacante do Palmeiras. Vencedores do Copa do Rei de 1976 e do Campeonato Espanhol de 1977, a dupla relembra, em entrevista ao Estado, a época de glória que passou e as semelhanças entre o time de suas épocas com o momento atual da equipe, líder do torneio nacional e semifinalista da Liga dos Campeões.

Depois de serem contratados em 1975, Leivinha e Luis Pereira saíram do Palmeiras e apostaram no sucesso na equipe da capital espanhola. Nos quatro anos em que atuou pelo Atlético de Madrid, Leivinha teve de assumir a camisa do jogador que se transformaria em técnico, Luis Aragonés. "Eu entrei no lugar do Aragonés e quando ele deixou de jogar e foi assumir o clube como técnico, vesti a camisa 8", disse o ex-atacante, referindo ao seu comandante, que ainda se mantém como o maior artilheiro da história do clube com 172 gols.

A responsabilidade não trouxe problemas ao brasileiro. Logo após uma maratona de viagens, por causa do acerto de contrato entre Palmeiras e Atlético de Madrid, Leivinha começou sua era no clube espanhol com o pé direito. "Eu e o Luis Pereira tivemos poucos problemas de adaptação porque indo dois assim, fica mais fácil. De cara já tive muita sorte porque fiz três gols na minha estreia contra o Salamanca", contou Leivinha, que ao todo marcou 40 gols em 83 partidas pelo time de Madrid.

Se Luis Pereira não foi contratado para substituir outro jogador, o beque acabou indo longe e se tornou o maior defensor que o Atlético teve em seus 110 anos, de acordo com os próprios torcedores. Conhecido pela saída de bola qualificada e os desarmes sem faltas bruscas, o ex-jogador do Palmeiras conta que, de vez em quando, era obrigado a mudar de estilo. "Muitas vezes ele (Aragonés) brigava porque queria que eu ficasse na defesa, mas meu estilo de jogo era diferente. Você não pode mudar a maneira de jogar do dia para a noite. Mas o Aragonés era o mandachuva e a gente era obrigado a obedecer."

Mesmo assim, o ex-zagueiro não tem do que reclamar. Para Luis Pereira, o que os jogadores de sua época fizeram ficará para sempre na memória dos torcedores. "O respeito que a torcida tem é muito bonito. Nos últimos tempos, foi lançado um livro do Atlético de Madrid em que eu e o Leivinha fomos capa. Acho que fizemos um trabalho espetacular e nesses cinco anos que eu passei aqui, foram de muito respeito. O pessoal mais antigo sempre fala para os filhos que nós fomos, tiram fotos e mesmo não jogando, ser um ídolo aqui é muito gratificante", diz Luis Pereira.

VESTIR A CAMISA

Para fazer sucesso no Atlético de Madrid não basta ser bom. Tem de atuar com o coração e vestir a camisa do clube com louvor. Mesmo sem experiência como treinador na época, Luís Aragonés assumiu o clube e logo de cara o colocou como terceira força no Espanhol, atrás de Barcelona e Real Madrid. Reconhecido mundialmente por comandar a seleção espanhola no título da Eurocopa de 2008, o ex-técnico deixou um legado também entre os seus ex-comandados.

Morto em fevereiro deste ano, vítima de leucemia, o treinador também era visto como um revolucionário no futebol. "Ele gostava de futebol vistoso, mas com força física. O Aragonés dava muita liberdade aos jogadores, desde que o rendimento em campo fosse bom. Depois do treino, a gente ia a um barzinho, perto do estádio do Atlético, o Vicente Caldeirón, e junto com ele, tomávamos uma cervejinha. Fomos muito felizes com o Aragonés no Atlético", relembra Leivinha.

Situação semelhante acontece com o atual Atlético de Madrid. Líder do Campeonato Espanhol e semifinalista da Liga dos Campeões, o atual treinador do clube, Diego Simeone, vê seu trabalho reconhecido por Leivinha. "Eu não gostava dele como jogador, porque ele era muito violento. Mas como treinador, tenho de tirar o chapéu, porque ele está fazendo um grande trabalho e montou uma boa equipe."

Apesar das semelhanças, Luis Pereira, que é coordenador-técnico da equipe B do Atlético de Madrid e observou jogadores como Koke, Mario Suárez e Gabi, não acredita que já seja possível compará-los. "Não é possível comparar o Simeone com o Aragonés. Futuramente, o Simeone pode ser melhor que o Aragonés, mas ainda faltam alguns anos de experiência. O Aragonés já era vivido. Mas é claro, acredito que o argentino esteja indo nos mesmos passos."

BRASILEIROS

Por fim, o ex-defensor vê os seus "sucessores" no clube com bons olhos. Dentre os quatro compatriotas do elenco, Luis Pereira acredita que atletas como Filipe Luís, Miranda, Diego, além do brasileiro naturalizado espanhol, Diego Costa, estão correspondendo às expectativas. "Em geral, os brasileiros que estão aqui atravessam um grande momento. Para mim o Filipe Luís está sendo um dos grandes laterais esquerdos no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões e o próprio Miranda, que está atravessando uma fase espetacular. Ele tenta marcar seu nome para a chegar a seleção brasileira", diz Luis Pereira, ainda esperançoso de que alguns jogadores do Atlético sejam chamados por Felipão para a Copa.