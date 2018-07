Luis Ricardo celebra chance de atuar com Rogério Ceni no São Paulo

SÃO PAULO - Único reforço do São Paulo para 2014 até o momento, vindo da Portuguesa, o lateral Luis Ricardo chegou com o aval do principal jogador do elenco. O ídolo Rogério Ceni recepcionou o contratado e demonstrou satisfação com o acerto. Como resposta, o novo são-paulino exaltou a importância de Ceni para a história do clube e celebrou a chance de tê-lo como companheiro.

"Nós tínhamos contato apenas dentro de campo. Nosso bate-papo foi rápido, mas fui muito bem recebido por ele. O Rogério me deu as boas-vindas e desejou sorte. Por tudo que ele representa para o clube e já conquistou aqui, fiquei muito feliz. Todos os funcionários me receberam bem e, agora, quero retribuir esse carinho", comentou.

O jogador de 29 anos garantiu ser são-paulino desde criança e revelou ter torcido muito por Rogério Ceni das arquibancadas do Morumbi. Anos depois, ele terá a chance de atuar ao lado do ídolo, que chegou a cogitar encerrar a carreira, mas renovou contrato e atuará pelo menos por mais um ano pelo clube.

"Sempre acompanhava ele (Rogério Ceni) pela televisão, porque sou são-paulino, e sonhava com esse momento. Estou realmente muito feliz e satisfeito com a oportunidade de trabalhar com o Rogério. Agora, que ele renovou, espero ajudar em novas conquistas. Fico até arrepiado, porque é motivo de orgulho poder atuar com ele", disse.

Luis Ricardo ainda garantiu que fará de tudo para que o ano de 2014 seja muito melhor que 2013. "Para representar bem a grandeza do São Paulo, vou entrar em campo sempre determinado e buscando a vitória. Tenho certeza de que todo o grupo, no próximo ano, quer vencer e conquistar títulos."