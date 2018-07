Luis Ricardo deve ser a única novidade no São Paulo contra o XV de Piracicaba

SÃO PAULO - O lateral-direito Luis Ricardo deve ser a única novidade do São Paulo para enfrentar o XV de Piracicaba nesta quarta-feira, no Estádio Barão de Serra Negra, pela 11ª rodada do Paulistão. Nesta terça, ele deixou o treinamento junto com os demais atletas que serão titulares, enquanto Paulo Miranda, que vem jogando na posição, ficou fazendo um trabalho com os demais jogadores no campo.

O técnico Muricy Ramalho resolveu fechar a primeira parte do treino desta terça-feira para fazer uma atividade tática e trabalhar jogadas de bola parada. Depois, promoveu um recreativo para o grupo. E, aos poucos, o grupo titular - com Luis Ricardo - foi descendo para o vestiário.

"O Muricy tem mudado a equipe, mas quem sabe ele pode repetir dessa vez. Ganhamos um pouco de confiança nesse último jogo, jogamos bem e vamos fazer o que ele nos pede para conseguirmos os resultados e especialmente essa vitória fora de casa, mas não posso confirmar o time senão levo um puxão de orelha", afirmou o atacante Osvaldo, que fará seu segundo jogo seguido como titular.

O meia Ganso, por sua vez, segue fora da equipe. Ele foi barrado contra o Santos no último domingo, após uma série de jogos ruins, e tenta reencontrar seu melhor momento. Assim, Dorlan Pabon mais uma vez jogará centralizado e terá a missão de se aproximar do trio de atacantes.

Para o jogo desta quarta-feira em Piracicaba, o São Paulo terá Rogério Ceni; Luis Ricardo, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Alvaro Pereira; Souza, Maicon e Pabon; Douglas, Osvaldo e Luis Fabiano.