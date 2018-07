Luis Ricardo espera ser a solução na lateral

SÃO PAULO - Luís Ricardo sabe que foi contratado pelo São Paulo para responder a uma questão que não teve uma resposta segura em 2013: quem é o titular da lateral direita? Passaram por ali Paulo Miranda, Douglas, Lucas Farias e Rodrigo Caio, além das improvisações do volante Wellington e até do zagueiro Rafael Toloi.

“Por onde passei, também foi sempre assim, concorrido. É claro que são níveis diferentes de jogadores, mas vou continuar lutando para conquistar meu espaço”, disse.

A questão da lateral permaneceu aberta também em 2012. O paraguaio Ivan Piris era o dono da posição, mas acabou sendo negociado com a Roma na metade do ano sem ter convencido a torcida e a diretoria de que era incontestável. Antes dele foi a vez de Jean, hoje no Fluminense, alternar boas e más atuações antes de migrar para o meio. “Não me sinto pressionado por isso. Tenho de mostrar meu futebol e o Muricy vai decidir quem vai jogar”, diz o jogador de 29 anos.

Para aliviar o peso da camisa 2, Luis avisa que é versátil. “Tenho um estilo mais agressivo, mas posso fazer a linha de quatro ou jogar mais avançado, com três zagueiros. Tenho facilidade pra chegar na frente porque fui atacante”, completou o reforço, que assinou um contrato de três anos com o São Paulo.