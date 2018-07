Luis Ricardo está perto do Palmeiras, diz Portuguesa

Destaque do time nos últimos anos, Luis Ricardo despertou interesse de Palmeiras e outros clubes brasileiros, mas as conversas mais adiantadas são com o time alviverde. Para liberar o lateral, a diretoria da Lusa quer o zagueiro Maurício Ramos, o lateral-direito Ayrton e o atacante Maikon Leite.

O gerente de futebol, Candinho, confirmou que a negociação pode ser concretizada na próxima semana. "Existem alguns detalhes, outros clubes interessados, mas esperamos finalizar tudo na próxima semana", destacou o dirigente.

O elenco se reapresentou na última quinta-feira e iniciou os treinamentos visando o reinício do Brasileiro, marcado para o dia 6 de julho, contra o Cruzeiro, no Canindé, pela sexta rodada. O time do técnico Edson Pimenta, que foi garantido no cargo pela diretoria, se encontra na 12.ª colocação, com seis pontos.