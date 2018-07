Luís Ricardo não treina e gera especulações na Lusa

SÃO PAULO - Cotado para deixar a Portuguesa, o lateral-direito Luís Ricardo não participou do treino desta quarta-feira. O jogador não compareceu ao CT do Parque Ecológico, o que acabou gerando novas especulações sobre sua saída. O destino mais provável seria o Palmeiras, mas a negociação esfriou nas últimas semanas por não haver acordo financeiro.

O lateral de 29 anos foi o único ausente no coletivo realizado pelos titulares no duelo contra o time Sub-17, vencido pelos profissionais, por 1 a 0, no CT do Parque Ecológico. O meia argentino Cañete foi um dos destaques do duelo.

O jogador espera consolidar sua vaga entre os titulares e, assim, poder ajudar no clássico contra o Santos, no sábado. "Não será um jogo fácil, mas todo o grupo sabe que temos totais condições de conseguir um bom resultado, mesmo jogando na Vila Belmiro", afirmou. Após seis jogos, a Portuguesa ocupa a 15.ª colocação, com sete pontos.