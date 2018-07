Luis Ricardo promete ser 'voluntarioso' no São Paulo

SÃO PAULO - Único reforço do São Paulo até o momento para a temporada, o lateral-direito Luis Ricardo foi apresentado nesta terça-feira no CT da Barra Funda. Um dos destaques da Portuguesa na última temporada e declaradamente são-paulino, o jogador se vê como um dos melhores da posição no País e espera tomar conta do setor que terminou com Paulo Miranda pelo segundo ano seguido como titular mesmo sendo improvisado.

"É difícil falar isso ou aquilo, mas se cheguei no São Paulo é porque viram alguma coisa em mim. Não sei se sou o melhor, mas acho que sou um dos melhores. Tenho o meu valor até porque senão o São Paulo, que é um grande clube, não teria ido atrás de mim", comentou o jogador.

Luis Ricardo jogará com a camisa 27 em alusão à data de aniversário do filho e diz realizar um sonho ao defender as cores do clube. Atacante de origem, ele passou a atuar mais recuado quando jogou no Avaí sob o comando de Silas, mas não abandonou a vocação ofensiva. Sua principal característica é justamente a força no apoio e é com ela que espera cativar seu lugar na equipe titular.

"Eu me vejo como o jogador agressivo, mas aprendi a marcar; já são quatro anos jogando na posição. Sou um jogador agressivo, aguerrido, voluntarioso. A torcida pode esperar um jogador que pode jogar para o time, torcedor. Em um todo, jogador brigador que vai procurar o seu espaço", explicou.

E mal desembarcou no Morumbi e o lateral precisou falar sobre a falta de contratações para a temporada. Luis Ricardo acredita que o time estará fortalecido e que mais jogadores chegarão com o passar do tempo.

"Alguém tinha que ser o primeiro e felizmente fui eu, mas o São Paulo terá outros nomes. Temos um grupo bom, grande e com certeza as coisas vão se encaminhar. O campeonato vai se iniciar, pela grandeza do São Paulo virão outros jogadores, tem outros grandes jogadores aqui."