Luís Ricardo deve voltar ao Botafogo contra o Santa Cruz

Após desfalcar o Botafogo nos dois últimos jogos, o lateral-direito Luís Ricardo comemorou seu retorno ao time nesta quinta-feira. O jogador teve de deixar a equipe em razão de um problema muscular na coxa esquerda, mas passou por tratamento e garantiu ter condições de voltar.

"Acabei tendo essa lesão na saída do jogo contra o Bahia, fiz os exames e tive a confirmação. Essa semana foi de tratamento junto com os médicos e os fisioterapeutas. Então hoje eu estou bem recuperado, feliz e voltando para poder ajudar o Botafogo", afirmou o lateral.

Nas últimas rodadas, o Botafogo acumulou alguns tropeços e perdeu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro para o América-MG, que tem um jogo a mais na competição. Luís Ricardo, porém, está confiante na recuperação do time diante do Santa Cruz, neste sábado, em Recife.

"O Botafogo é o segundo por ter um jogo a menos (que o América-MG). Sabemos que vai ser uma partida difícil (contra o Santa Cruz), mas se trouxermos essa pressão para a gente vai ser ruim. Temos que manter a tranquilidade e procurar errar o menos possível. É ir até o Arruda e trazer três pontos, respeitando o time do Santa Cruz", declarou.