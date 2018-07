Luis Suárez é acusado por ofensas racistas no futebol inglês

LONDRES - A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) denunciou nesta quarta-feira o atacante uruguaio Luis Suárez por ofensas racistas contra o lateral francês Patrice Evra, do Manchester United, durante um jogo do Campeonato Inglês. O jogador do Liverpool alega inocência, mas corre risco de punição por racismo.

O jogo entre os dois times ocorreu no dia 15 de outubro, no Estádio Anfield Road, em Liverpool, quando houve empate de 1 a 1. Terminado o clássico inglês, Evra, que é negro, acusou Luis Suárez de tê-lo ofendido diversas vezes durante a partida. Desde então, a FA vem investigando o caso, até resolver acusar o atacante uruguaio.

A FA ainda não anunciou os detalhes sobre o julgamento de Suárez, mas o Liverpool já saiu em defesa de seu jogador, que tem 24 anos e foi contratado em janeiro por cerca de 30 milhões de euros. "Ele alega ser inocente da acusação. Luis está empenhado em limpar seu nome. E o clube o apoia completamente nesse assunto", diz o comunicado.

O futebol da Inglaterra está envolvido em mais um caso polêmico de supostas ofensas raciais. Em outro jogo do Campeonato Inglês, realizado no dia 23 de outubro, o zagueiro John Terry, do Chelsea, foi acusado de racismo pelo também defensor Anton Ferdinand, do Queens Park Rangers. Assim como Luis Suárez, Terry alega inocência.